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待轉區太小擠不進去 機車被迫停槽化線慘遭開單
台北市車流量大，機車於不同路段的左轉規範不一，北市議員李明賢指出，許多馬路須兩段式左轉，但尖峰時段待轉區經常停滿機車，甚至有騎士因超出待轉區隔遭檢舉開罰；也有議員指出，待轉區與標線人行道距離太近，常常發生待轉機車迴角度時與行人相擠。
李明賢表示，上下班尖峰時段車流量大，需要兩段式左轉的機車騎士也多，但待轉區太小，導致許多騎士無法停進去，進而讓超出待轉區，甚至只能停在槽化線或停止線上，卻遭到檢舉達人檢舉開罰。
甚至有些騎士，因為車流量太多緣故，無法切出外側待轉或是待轉區太滿，因此左轉燈亮起時，就跟著汽車車輛一同左轉，希望北市交通局能畫大待轉區格，滿足民眾待轉需求。
議員周威佑也指出，機車前往待轉區時，需要「喬角度」才能進入待轉格內，但許多路段的待轉區與行穿線距離太近，導致機車迴角度時吃到行穿線，造成行人與機車衝撞情況，增加路人行走危險。
針對待轉區太小問題，北市交通大隊長涂國卿表示，進行也有接獲類似通報，民眾因待轉區停不進去而停在槽化線而遭罰，目前交大會在尖峰時段交通量大路口加派警員指揮、引導待轉及右轉車輛。
北市交通局長陳學台補充，路口尖峰及離峰時段的車潮數量差異太大，若為了滿足尖峰時段2小時需求量而畫待轉區格，連帶停止線等標示都需加大，對於離峰時段來講交通號誌等效率會很差。
陳學台說，待轉區無法完全滿足機車騎車尖峰時段的待轉需求，須透過交通指揮警員來做指引；涂國卿回應，未來會多派警員引導，若因待轉區不足而遭檢舉開罰民眾可申訴銷單，未來也會從寬認定。
另外，陳學台表示，未來將會針對距離太小地點，拉大待轉區及行穿線的距離，若不能將待專區往前，會考慮把行穿線往後畫，或是限縮待轉區格空間，改善機車迴角度及確保路人行走環境的安全。
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