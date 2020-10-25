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又有警察酒駕！高雄今年以來第6件 警局火速究責
高雄又發生警察酒駕事件！本月6日晚間，高雄市警局六龜分局萬山派出所吳姓前所長勤餘酒駕出車禍，前晚又是六龜分局出包，警員謝國禎涉開車酒駕自撞，酒測值達1.2毫克，一個月接連發生2起警察酒駕，讓警局形象受創。高雄市警察局表示，該警員記一大過從嚴究責，調警備隊。
警方調查，六龜警分局茂林分駐所50歲警員謝國禎，23日晚間休假與朋友聚餐，謝在飲宴中喝不少酒，知法犯法酒駕上路，途中發生自撞車禍，警方接獲報案到場處理，發現竟是自家人，經吹測酒測值達1.2毫克，將謝男依公共危險罪送辦。
今年以來，包括鹽埕分局、左營分局、林園分局和刑事警察大隊陸續發生警察酒駕事件，本月又有吳姓所長、前天茂林所謝姓警員酒駕，高雄市今年已累計發生6名警察酒駕。
六龜分局長李崇偉說，謝姓警員9月才調茂林所，平時勤務表現正常。分局也表示，案件發生後立即開考績會，調整謝姓警員至警備隊，加重記一大過處分，並報請警察局調整服務地區，也將謝員提列「教育輔導對象」及「酗酒習性或酒後駕車紀錄員警」，加強列管考核。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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