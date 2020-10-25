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蕭敬騰母校停招荒廢 假人當保全竊賊不甩趁虛而入

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市亞太創意技術學院108學年度起停辦，13公頃校地留守人力寥寥無幾，假人模特兒在校園內充當保全人員、教職員工，門禁形同虛設，苗栗縣議員曾玟學接獲陳情在臉書揭露，竊賊如入無人之境；頭份警分局回應至今查獲5件、7名現行犯，將會加強巡邏防範。

曾玟學接獲亞太附近居民陳情，他於今年10月16日在臉書揭露，亞太108學年度停辦後，校園斷水斷電，門口警衛室的保全人員是假人，有些竊賊就大刺刺拉開大門鐵門，或是從校園周邊小路，輕易進入校園，校園內外許多地方可見電纜線等被偷的跡證，還有留在現場作案工具。

此外，校方雖在校門口公告禁止外人私自入內，且假人模特兒除了當校門守衛外，也擺置在校園內當保全及教職員工，仍難防範竊賊趁虛而入，校內因留守人力寥寥無幾，校園雜草叢生，部分門窗玻璃散落，破敗形同廢墟。

亞太原名親民工專，1985年創校，2004年改制技術學院，2010年改名亞太創意技術學院，日、夜校最多有4000多名學生，歌手蕭敬騰及苗栗縣多名地方政治人物是校友，107學年度停招，108學年度停辦，亞太代理校長曾景睦並沒有接電話，無法得知對校園頻頻遭竊的看法。

警方表示，亞太停招後至今共查獲竊盜案現行犯5件、7人，其中4件竊盜電纜線，另件偷電腦、茶杯等，警方與居民配合設置即時監視器監控，並將加強校園周邊巡簽，積極查緝不法情事。

停辦的苗栗縣頭份市亞太創意技術學院校門口假人模特兒當守衛，門禁形同虛設，校園頻傳竊案。圖／讀者提供
停辦的苗栗縣頭份市亞太創意技術學院校門口假人模特兒當守衛，門禁形同虛設，校園頻傳竊案。圖／讀者提供
停辦的苗栗縣頭份市亞太創意技術學院校門口假人模特兒當守衛，門禁形同虛設，校園頻傳竊案。圖／讀者提供
停辦的苗栗縣頭份市亞太創意技術學院校門口假人模特兒當守衛，門禁形同虛設，校園頻傳竊案。圖／讀者提供
苗栗縣頭份市亞太創意技術學院校園頻傳竊案，頭份警分局至今共查獲現行犯5件、7人。記者范榮達／翻攝
苗栗縣頭份市亞太創意技術學院校園頻傳竊案，頭份警分局至今共查獲現行犯5件、7人。記者范榮達／翻攝

保全 苗栗縣

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