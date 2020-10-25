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外籍貨輪高雄外海沉沒 溢油汙朝南南西方海域擴散揮發

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

吐瓦魯籍「SEATRAN FERRY 12」貨輪10月23日失去動力，在進行拖帶作業時，因海象不佳，沉沒於高雄外海西南方距岸約28海浬處。海委會海洋保育署表示，船上有36公噸柴油、0.5公噸潤滑油，模擬溢油汙朝船舶沉沒處往南南西方海域擴散，還好柴油揮發性高，預估不致對海洋生態環境造成太大衝擊，海保署持續監控。

海保署副署長宋欣真表示，貨輪23日在高雄外海沉沒後，海保署隨即啟動油汙擴散模擬機制，據查船上並無重油，有柴油約36公噸、潤滑油0.5公噸。經初步模擬，結果顯示溢油後油汙朝船舶沉沒處往南南西方海域擴散，24日清晨5點多發現港外有1公里長、寬50公尺的油汙；下午1點多觀察範圍變小，約300公尺長、50公尺寬的薄油汙。

內政部空中勤務總隊、海巡署艦隊分署與勤指中心，同步協助海上油汙動向監控，今天早上國搜中心直升機觀察，海面上只有淡油花。宋欣真表示，由於柴油屬揮發性高的油類，外溢情形預估尚不至於對海洋生態環境造成太大衝擊，但為確保海洋環境，海保署仍持續進行監控。

海保署指出，目前尚有5名船員尚未尋獲，救人優先，海巡署正全力搜尋中。海保署將持續藉衛星遙測及油汙染擴散模擬技術，掌握可能汙染狀況，另外並聯繫高雄市及屏東縣政府備便應變資材因應，協請中油公司協助調派工作船待命應變，並請船舶所有人依海洋汙染防治法第32條規定，辦理減汙措施。

吐瓦魯籍貨船「SEATRAN FERRY 12」23日發生沉船意外，船上10名泰籍船員有5人被救起，其餘5人失蹤。記者邱奕能／翻攝
吐瓦魯籍貨船「SEATRAN FERRY 12」23日發生沉船意外，船上10名泰籍船員有5人被救起，其餘5人失蹤。記者邱奕能／翻攝

海巡署 屏東縣政府 海洋汙染

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