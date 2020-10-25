名間淨堤護河邀居民抓亂丟垃圾 最高獎金12萬元

為強化民眾愛護河川及維護河堤環境，南投縣名間鄉公所昨發起淨堤護河行動，動員松山、田仔、濁水、中正4村逾60名環保志工，不少婆媽帶兒孫參與，水利署第四河川局也宣導，盼民眾協助檢舉偷倒垃圾，成功檢舉最高獎金12萬元。

名間鄉公所指出，名間鄉位在濁水溪北岸，與竹山鎮隔溪相望，也因緊臨濁水溪，且沿岸多有河川堤防或疏濬道路，居民對愛護河川及河堤應更有正確觀念，公所因此每年辦理淨堤護河行動，除讓鄉里環境更乾淨，也宣導珍惜水資源等觀念。

而今年公所選在重陽節前一天發起淨堤，來自松山、田仔、濁水、中正4村超過60名環保志工，不分老少一起出動愛環境，每個人手中的竹掃帚、夾子都沒停過，沿著濁水溪沿線河堤進行垃圾撿拾、落葉打掃及雜草清除等工作。

名間鄉長陳文德說，每年淨堤行動除要感謝鄉內環保志工出力協助外，經費上則總是由水利署第四河川局給予補助辦理，以地方和中央合作模式來提昇居民環保意識，懂得愛護河川及維護河堤環境，為環境永續盡一分心力，保留自然美景。

水利署第四河川局管理課長施陽東則說，河岸沿線區域廣大，但河川局人力不足，因此在河川或河堤環境維護上恐仍有所疏漏，因此透過淨堤護河促使環境改善外，更要借助地方居民及志工力量幫忙勸阻河川濫倒廢棄物行為，擴大共同維護效益。