聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／開友人新車過彎失控 撞壞文心森林公園鐵門賠慘
台中市鄭姓男子今天清晨7時許，開著友人今年剛買的新車，準備載兩名友人返家，未料行經南屯區文心路、向上路時，鄭車因不明原因失控打滑，直接衝撞文心森林公園的鐵柵門，當場把鐵門撞掉，鄭的車頭凹陷，左前輪也噴飛，鄭辯稱是車子打滑，警方會將全案通知市政府相關局處，依法向鄭索賠，黃姓車商表示，初估維修費用上看30萬元。
據查，鄭姓男子（28歲）今天上午7時許，要載兩名友人回家，鄭開著向朋友借、今年新買的HYUNDAI現代轎車，沿南屯區向上路欲往向上南路方向行駛時，行經文心路口，鄭的轎車就因失控，直接衝向文心森林公園的鐵柵門，直接將鐵門撞離軌道，鐵門被巨大衝擊力撞到凹陷，鄭車的左前輪也噴飛，車頭、車身都嚴重受損。
台中市第四警分局交通分隊獲報到場調查，鄭姓男子僅有左手挫傷，車內兩名一男、一女乘客都無受傷，經查鄭無酒駕，鄭辯稱是轉彎時，轎車失控打滑才會釀禍，詳細的事故原因，有待交大事故組分析研判，全案也將通知市府相關單位，依規定向鄭求償。
黃姓車商表示，根據車輛受損的照片研判，因為車輛受損狀況嚴重，維修至少需要30萬元起跳，詳細的維修金額，需要看到實車後才能確定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言