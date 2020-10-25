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影／開友人新車過彎失控 撞壞文心森林公園鐵門賠慘

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓男子今天清晨7時許，開著友人今年剛買的新車，準備載兩名友人返家，未料行經南屯區文心路、向上路時，鄭車因不明原因失控打滑，直接衝撞文心森林公園的鐵柵門，當場把鐵門撞掉，鄭的車頭凹陷，左前輪也噴飛，鄭辯稱是車子打滑，警方會將全案通知市政府相關局處，依法向鄭索賠，黃姓車商表示，初估維修費用上看30萬元。

據查，鄭姓男子（28歲）今天上午7時許，要載兩名友人回家，鄭開著向朋友借、今年新買的HYUNDAI現代轎車，沿南屯區向上路欲往向上南路方向行駛時，行經文心路口，鄭的轎車就因失控，直接衝向文心森林公園的鐵柵門，直接將鐵門撞離軌道，鐵門被巨大衝擊力撞到凹陷，鄭車的左前輪也噴飛，車頭、車身都嚴重受損。

台中市第四警分局交通分隊獲報到場調查，鄭姓男子僅有左手挫傷，車內兩名一男、一女乘客都無受傷，經查鄭無酒駕，鄭辯稱是轉彎時，轎車失控打滑才會釀禍，詳細的事故原因，有待交大事故組分析研判，全案也將通知市府相關單位，依規定向鄭求償。

黃姓車商表示，根據車輛受損的照片研判，因為車輛受損狀況嚴重，維修至少需要30萬元起跳，詳細的維修金額，需要看到實車後才能確定。

台中市鄭姓男子今天清晨7時許，開友人新車要載朋友回家時，轎車失控打滑，衝撞文心森林公園的鐵柵門，鄭車左前輪也被撞飛。圖／讀者提供
台中市鄭姓男子今天清晨7時許，開友人新車要載朋友回家時，轎車失控打滑，衝撞文心森林公園的鐵柵門，鄭車左前輪也被撞飛。圖／讀者提供
台中市鄭姓男子今天清晨7時許，開友人新車要載朋友回家時，轎車失控打滑，衝撞文心森林公園的鐵柵門，鄭車左前輪也被撞飛。圖／讀者提供
台中市鄭姓男子今天清晨7時許，開友人新車要載朋友回家時，轎車失控打滑，衝撞文心森林公園的鐵柵門，鄭車左前輪也被撞飛。圖／讀者提供
台中市鄭姓男子今天清晨7時許，開友人新車要載朋友回家時，轎車失控打滑，衝撞文心森林公園的鐵柵門，鄭車左前輪也被撞飛。圖／讀者提供
台中市鄭姓男子今天清晨7時許，開友人新車要載朋友回家時，轎車失控打滑，衝撞文心森林公園的鐵柵門，鄭車左前輪也被撞飛。圖／讀者提供
台中市鄭姓男子今天清晨7時許，開友人新車要載朋友回家時，轎車失控打滑，衝撞文心森林公園的鐵柵門，鄭車左前輪也被撞飛。圖／讀者提供
台中市鄭姓男子今天清晨7時許，開友人新車要載朋友回家時，轎車失控打滑，衝撞文心森林公園的鐵柵門，鄭車左前輪也被撞飛。圖／讀者提供

事故 森林公園 台中市

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