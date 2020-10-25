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工安意外判腦死遺愛器捐 今午國道警開道宜蘭急送台北
國立陽明大學附設醫院日前收治一名在工廠發生工安意外員工，41歲林男遭機器壓傷頭部及腹部重創，經兩次緊急手術搶救，仍呈現腦死狀態，經會同檢察官相驗判定腦死，家屬發揮大愛，同意捐贈所有可用器官，包括心臟肝臟及腎臟，中午經由國道警察開道經由國5送往台北，遺愛4名有需求的病患。
陽大附醫移植小組連夜進行等待病患配對，今天上午確定由三軍總醫院摘取心臟，台大醫院摘取肝臟，林口長庚醫院及本院分別摘取兩側腎臟，中午先由縣警察局引導車救護車，開道送往台北，移植給4名重症器官衰竭等待移植的病患。
國立陽明大學附設醫院位於宜蘭市，國道5號假日北返容易塞車，院方經商請國道公路警察局第九大隊協調坪林交控中心，派兩輛巡邏車一前一後護送救護車，廣播請車輛提前避讓救護車，以求盡快、安全的將低溫冷凍器官送達移植醫院，增進手術成功率。
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