工安意外判腦死遺愛器捐 今午國道警開道宜蘭急送台北

國立陽明大學附設醫院日前‬收治一名在工廠發生工安意外員工，41歲林男遭機器壓傷頭部及腹部重創，經兩次緊急手術搶救，仍呈現腦死狀態，經會同檢察官相驗判定腦死，家屬發揮大愛，同意捐贈所有可用器官，包括心臟肝臟及腎臟，中午經由國道警察開道經由國5送往台北，遺愛4名有需求的病患。

陽大附醫移植小組連夜進行等待病患配對，今天上午確定由三軍總醫院摘取心臟，台大醫院摘取肝臟，林口長庚醫院及本院分別摘取兩側腎臟，中午先由縣警察局引導車救護車，開道送往台北，移植給4名重症器官衰竭等待移植的病患。