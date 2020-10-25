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進口車停漢神巨蛋附近遭掃射9槍 玻璃破成蜘蛛網

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

台南謝姓女子昨晚到高雄漢神巨蛋百貨用完餐，到附近私人停車場取車，竟發現自己的LEXUS轎車疑遭空氣槍從高處射9槍，車頂有凹洞、車窗也成蜘蛛網狀，她報警並以「高雄左營的治安」為題貼文，指自己遇上隨機射擊事件；左營警分局表示會擴大調閱監視器、訪查附近大樓盡速逮嫌犯。

謝女（54歲）在臉書社團高雄大小事貼文指出，「停車遇到隨機射擊事件（應該是吧？），但就只有這台車遭殃…我們又是外地人，所幸車上當時無人，留在車內的狗狗一定驚嚇不小」，她也，警方判斷是後面大樓由上往下射擊，類似瓦斯槍，附近住戶也說聽到警報聲響很久。

謝女也貼出照片，顯示車頂、後擋風玻璃有多個彈痕，擋風玻璃也成蜘蛛網狀；警方現場採證後，確認車頂有4個凹陷痕，玻璃有5個，現場初步沒找到遺留BB彈或鋼彈，由於並未貫穿，研判是空氣動力槍械所致。

警方查出，謝女約昨下午5點38分將車子停到左營區新榮街的私人停車場，約7點52分取車時發現遭射擊，經調閱監視器，過程中沒有可疑人士靠近，當她停好車後過2分鐘，警報器便響起，持續近10分鐘才停；留在車內的狗沒受傷，有吠叫，沒特別驚慌。

警方指出，事發時間為晚間、監視器又沒錄聲音，暫無法判定是被射擊後警報器響，抑或車內的狗觸動警報器，響了而被射擊。

警方表示，當時整個停車場僅謝女的車遭射擊，該處也沒發生過類似案例，不過她供稱並沒與人結怨，是外地人單純來用餐，警將擴大調閱監視器、訪查周遭大樓的住戶；謝女稱目前不會提告毀損罪，警方待查獲嫌犯後再詢問她意見，若不提告也會依社維法送辦。

警方採證謝女的車共有9處彈痕。記者林伯驊／翻攝
警方採證謝女的車共有9處彈痕。記者林伯驊／翻攝
警方調閱監視器發現謝女停好車後，約兩分鐘警報器便響起，但無法看出何時遭射擊。記者林伯驊／翻攝
警方調閱監視器發現謝女停好車後，約兩分鐘警報器便響起，但無法看出何時遭射擊。記者林伯驊／翻攝
謝姓女子以「高雄左營的治安」為題貼文，指自己遇上隨機射擊事件。圖／翻攝臉書社團高雄大小事
謝姓女子以「高雄左營的治安」為題貼文，指自己遇上隨機射擊事件。圖／翻攝臉書社團高雄大小事
謝姓女子到左營區新榮街的私人停車場取車時，發現自己的車疑遭射擊，立即報警。圖／翻攝臉書社團高雄大小事
謝姓女子到左營區新榮街的私人停車場取車時，發現自己的車疑遭射擊，立即報警。圖／翻攝臉書社團高雄大小事
謝姓女子的車後擋風玻璃變蜘蛛網狀。記者林伯驊／翻攝
謝姓女子的車後擋風玻璃變蜘蛛網狀。記者林伯驊／翻攝
謝姓女子昨晚將車停在左營區漢神巨蛋附近停車場，卻疑遭空氣槍射擊。記者林伯驊／翻攝
謝姓女子昨晚將車停在左營區漢神巨蛋附近停車場，卻疑遭空氣槍射擊。記者林伯驊／翻攝

監視器 停車場 擋風玻璃

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