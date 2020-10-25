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想當進擊鼓手與家人起衝突 離家出走5天警助團圓
台中市第一警分局繼中所22日深夜巡邏時，在中區雙十路的公車站牌前，發現一名年約20歲的男子提著塑膠袋，坐在公車站牌前，因當時已無公車，警方前往詢問，該名年輕男子起初不願搭理警員，因警方不斷關心，男子才透露，因為喜歡打鼓，與家人吵架後離家，警方發現男子已被通報失聯5天，因此將他帶回派出所後，通知家人到所接回。
台中市第一警分局繼中派出所所長楊明勳、警員方子邦在22日深夜11時許，巡邏經過雙十路一段公車站牌前，見一名瘦小的男子提著一個塑膠袋，默默坐在公車站前，警員見狀上前關心，該名男子見警員關心，起初相當排斥，但經警員耐心循序漸進的詢問，才得知20歲羅姓男子已離家5天，都沒與家人聯絡。
羅姓男子透露，喜歡打鼓，幾天前與朋友南下參加表演後，活動結束就待在台中市沒有返家，也因為喜歡打鼓，所以跟家人起口角後，才會離家。
警方將羅姓男子帶回派出所後，發現羅已被家人通報失聯5天，因此趕緊通報羅的姑姑到派出所，將羅接回。
羅的姑姑表示，前些日子羅因為打鼓的問題，與家人發生口角，一時負氣下就離家，家人放心不下，怕他一人在外發生意外，便到派出所報案請求警方協尋，幾天來一直反覆到台中市區的公車站尋找人，但都找不到，非常感激警方此次的協助，讓羅可以平安返家。
第一警分局繼中所長楊明勳呼籲，民眾家中若有家人獨自出門，若失去聯絡切勿慌張，向警方報案協尋請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時的穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等等特徵，如有習慣搭乘大眾運輸工具者，亦可告知警方加強協尋的範圍，加速警方協助家人找到回家的路。
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