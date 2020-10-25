想當進擊鼓手與家人起衝突 離家出走5天警助團圓

台中市第一警分局繼中所22日深夜巡邏時，在中區雙十路的公車站牌前，發現一名年約20歲的男子提著塑膠袋，坐在公車站牌前，因當時已無公車，警方前往詢問，該名年輕男子起初不願搭理警員，因警方不斷關心，男子才透露，因為喜歡打鼓，與家人吵架後離家，警方發現男子已被通報失聯5天，因此將他帶回派出所後，通知家人到所接回。

台中市第一警分局繼中派出所所長楊明勳、警員方子邦在22日深夜11時許，巡邏經過雙十路一段公車站牌前，見一名瘦小的男子提著一個塑膠袋，默默坐在公車站前，警員見狀上前關心，該名男子見警員關心，起初相當排斥，但經警員耐心循序漸進的詢問，才得知20歲羅姓男子已離家5天，都沒與家人聯絡。

羅姓男子透露，喜歡打鼓，幾天前與朋友南下參加表演後，活動結束就待在台中市沒有返家，也因為喜歡打鼓，所以跟家人起口角後，才會離家。

警方將羅姓男子帶回派出所後，發現羅已被家人通報失聯5天，因此趕緊通報羅的姑姑到派出所，將羅接回。

羅的姑姑表示，前些日子羅因為打鼓的問題，與家人發生口角，一時負氣下就離家，家人放心不下，怕他一人在外發生意外，便到派出所報案請求警方協尋，幾天來一直反覆到台中市區的公車站尋找人，但都找不到，非常感激警方此次的協助，讓羅可以平安返家。