下班搭小黃恍神丟手機 熱心警狂call尋獲

日前凌晨2時許，一名顧姓男子匆忙走進台北市博愛路派出所，焦急表示手機不見，裡面有許多工作的資料，十分重要，趕緊拜託警方幫忙找手機。

顧男表示自己是台鐵員工，因為剛輪值連續假日，一連長時間的工作，導致下班沒有力氣騎車回租屋處，才會搭乘計程車，竟因此遺失重要手機，相當懊惱。

博愛路派出所警員楊閔任受理後，立即詢問手機遺失的相關經過，顧男因工作疲憊，完全沒想到要記下計程車車號。楊員見狀先安撫顧的心情，等他情緒平復後再逐一確認上、下車地點以及時間點。

楊員先是撥打顧的手機，但沒人接聽，立刻展開影像追查，終於調閱到顧搭乘的計程車車號，致電計程車司機協助查看車內各角落，搜尋後卻沒有發現手機，案情又陷入膠著。

顧男失望的同時，楊員始終緝而不捨持續撥打顧民手機，試圖聯繫尋獲人。經過多次撥打後，電話那頭終於接通，對方表示自己是計程車司機，剛剛在路上看到一支手機，正打算要送到鄰近派出所，楊員喜出望外，立即跟司機確認目前位置及手機將送到哪一間派出所，顧男才鬆了口氣，更對警方積極熱心、為民服務的態度，表示十分感謝。