詹江村涉性侵遭恐嚇取財案外案 警方鎖定對象

桃園市議員「村長」詹江村日前遭51歲女粉絲控告性侵事件擴大，他昨天在臉書公布收到網友揚言搜集屁股胎記照片及恐嚇取財，警方獲悉立即追查及加強詹江村住家、服務處安全維護，警方今天上午表示，詹江村遭人恐嚇人身安全，派出所已加強他的住宅、服務處周邊安全維護，警方已掌握IP網址鎖定29歲郭姓男子涉嫌重大，將加強緝到案釐清案情。

網友PO文揚言，他搜集詹江村的屁股照片，要求每張照片20萬元，並稱若不承認，將改造手槍寄桃園，「自求多福」。詹江村收到網友恐嚇取財PO文後，昨天凌晨突然發表「不自殺聲明」，他指有人對他死亡威脅，以對方稱昨晚10時10分會有槍手「處決他」。