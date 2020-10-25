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詹江村涉性侵遭恐嚇取財案外案 警方鎖定對象

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市議員「村長」詹江村日前遭51歲女粉絲控告性侵事件擴大，他昨天在臉書公布收到網友揚言搜集屁股胎記照片及恐嚇取財，警方獲悉立即追查及加強詹江村住家、服務處安全維護，警方今天上午表示，詹江村遭人恐嚇人身安全，派出所已加強他的住宅、服務處周邊安全維護，警方已掌握IP網址鎖定29歲郭姓男子涉嫌重大，將加強緝到案釐清案情。

網友PO文揚言，他搜集詹江村的屁股照片，要求每張照片20萬元，並稱若不承認，將改造手槍寄桃園，「自求多福」。詹江村收到網友恐嚇取財PO文後，昨天凌晨突然發表「不自殺聲明」，他指有人對他死亡威脅，以對方稱昨晚10時10分會有槍手「處決他」。

警方接獲詹江村訊息後，儘管詹尚未報案，警方仍加派警力進行詹的住家、服務人身安全巡邏，桃園分局偵查隊長黃呈鍚表示，詹江村遭恐嚇人身安全，派出所加強巡邏詹江村住家、服務處安全，並已掌握郭姓男子涉嫌，針對鎖定該IP網址加強追緝，釐清案情。

桃園市議員「村長」詹江村 收到網友揚言對他不利恐嚇取財，警方加強安全維護及查出郭男涉案。記者曾增勳／攝影
桃園市議員「村長」詹江村 收到網友揚言對他不利恐嚇取財，警方加強安全維護及查出郭男涉案。記者曾增勳／攝影
桃園市議員「村長」詹江村 收到網友揚言對他不利恐嚇取財PO文，發表不自殺聲明「我被威脅了」，引起警方重視加強安全和追緝。圖／翻攝自詹江村臉書
桃園市議員「村長」詹江村 收到網友揚言對他不利恐嚇取財PO文，發表不自殺聲明「我被威脅了」，引起警方重視加強安全和追緝。圖／翻攝自詹江村臉書

詹江村 恐嚇

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