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海巡辦未婚男女聯誼 74人參加媒合2對交往

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

海巡之友協會邀請海巡署中部分署、梧棲區公所及梧棲區農會等單位昨天共同舉辦「愛的啟航」未婚聯誼活動」，74人參加，成功媒合2對未婚男女。

海巡署中部分署表示，這次參加的74位未婚男女中，30到39歲報名者約佔7成，職業有海巡署、消防署和科技大學等，大部分單身的原因是因為工作繁忙、生活圈比較小而無認識異性的機會，也有朋友、同事結伴參加，加上父母家人的期許鼓勵下，報名這次的未婚聯誼活動，希望藉由政府機關舉辦的未婚聯誼活動，順利告別單身行列，覓得良緣。

在台電公司工作的陳先生表示，他因為工作性質必須配合輪值早、中、晚班，時間不固定性，往往無法與另一半作息配合，很高興參加這次聯誼活動認識更多朋友，擴大社交圈，也期許自己能順利脫單，展開幸福新生活。

昨天也有多位女性海巡人員揪伴參加聯誼，劉小姐說，她平日工作時間較長也需要輪班，生活領域小且單純，比較沒有交朋友管道，參加活動，玩得很自在也不會尷尬，雖未配對成功，但如果還有舉辦，還會再來。

海巡之友協會長蔡茂林表示，網路時代不少人透過網路交友，卻少了與人群的接觸，反而更難找到理想情人，雖然配對只有2對，但活動中互相交換LINE非常踴躍。

海巡署中部分署等單位昨天辦未婚男女聯誼活動。圖／海巡署提供
海巡署中部分署等單位昨天辦未婚男女聯誼活動。圖／海巡署提供
海巡署中部分署等單位昨天辦未婚男女聯誼活動。圖／海巡署提供
海巡署中部分署等單位昨天辦未婚男女聯誼活動。圖／海巡署提供

海巡署 聯誼

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