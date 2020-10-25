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治安雙首長徐國勇、陳家欽 慰問花蓮警察辛勞

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，昨天下午連袂到花蓮縣警局慰問基層員警。兩人表示，防疫期間國內旅遊大爆發，花蓮又是觀光大縣，遊客爆增對花蓮造成交通與治安衝擊，感謝花蓮員警的努力，並發放加菜金慰勉第一線人員的辛勞。

徐國勇與陳家欽今天到花蓮縣警局。陳家欽對於這個月中秋、國慶連假，花蓮警察站在第一線疏導交通，讓縣內交通順暢，表示感謝，也提到內政部對警察工作十分支持，在前瞻計畫中，特別為花蓮縣警察局爭取警勤科技大樓及綜合大樓的興建經費，要求局長蔡丁賢全力做好廳舍興建的工作。

對於警察制服的改進，徐國勇表示，蔡英文總統非常重視此事，內政部已請工研院與廠商研究兼顧透氣性、延展性、英挺性的布料，希望制服愈改愈好。

徐國勇表示，防疫期間警察非常辛苦，尤其花蓮縣因為防疫工作落實，加上地理環境得天獨厚，是國內旅遊首選，除了交通的問題，也帶來治安的隱憂，感謝警察同仁全力投入，尤其疫情後期，振興經濟三倍券的發放，警政署全力協助運送安全維護，很值得肯定。

但他也提醒，要提升毒品查緝能量，溯源斷根，尤其對於少年吸食毒品的問題，要加強防制與查緝。

內政部長徐國勇（前排中）、警政署長陳家欽（前排左2）今天下午到花蓮縣警局慰勉員警辛勞。圖／花蓮縣警局提供
內政部長徐國勇（前排中）、警政署長陳家欽（前排左2）今天下午到花蓮縣警局慰勉員警辛勞。圖／花蓮縣警局提供
內政部長徐國勇（中）今天頒發加菜金慰勉花蓮員警的辛勞，由花蓮縣警局長蔡丁賢（右）代表接受。圖／花蓮縣警局提供
內政部長徐國勇（中）今天頒發加菜金慰勉花蓮員警的辛勞，由花蓮縣警局長蔡丁賢（右）代表接受。圖／花蓮縣警局提供

警察 徐國勇

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