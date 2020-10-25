聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大雅火警母子逃出 卧病女兒無法逃慘死床上

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區昨天深夜發生民宅火警，屋主和母親及時逃出，但長期臥病在床的妹妹無法逃，慘死床上，起火原因消防局火調人員調查中。

台中市消防局昨晚11點3分獲報，大雅區文化路102巷內民宅火警，出動第一大隊、大雅、神岡、清泉等分隊、出動消防車11輛、救護車1輛、消防人員33人到場搶救，晚上11點43分撲滅火勢。

屋主女兒56歲王姓女子死亡，屋主兒子57歲王男吸入性嗆傷、意識清楚，緊急送往台中榮民總醫院，83歲屋主王女吸入性嗆傷、意識清楚，緊急送往台中榮民總醫院。

消防局表示，起火民宅是一層樓建築物，剛開始有冒煙情形，陸續有人打電話報案說，疑似有人員受困。

晚上11點10分，現場消防隊員回報，一樓平房已全面燃燒。

現場消防隊員佈署水線搶救，初估燃燒面積會超過30平方尺，人命搜救任務進行中。

消防隊員搶救滅火時發現，民宅內共住3人，母親和一對子女，在後門發現母子2人，協助避難至安全處，逃出的王男急說，屋內妹妹還沒出來，消防隊員持續搜救搶救。

晚上11點41分，消防隊員在一樓找到罹難女子，並將吸入性嗆傷母子送台中榮民總醫院。

消防隊員發現，死者躺在一樓前側房間，現場鄰居表示，死者長期臥床。

民宅火警共3戶，面積約100平方公尺，起火原因調查中。

台中市大雅區昨深夜發生民宅火警，一死二傷。圖/台中市消防局局提供
台中市大雅區昨深夜發生民宅火警，一死二傷。圖/台中市消防局局提供
台中市大雅區昨深夜發生民宅火警，一死二傷。圖/台中市消防局局提供
台中市大雅區昨深夜發生民宅火警，一死二傷。圖/台中市消防局局提供

榮民

延伸閱讀

台中大雅民宅暗夜火警 1死2嗆傷

影／基隆東信路民宅頂樓冒濃煙火警 射水灌救原因待查

影／台中神岡化工廠傳火警 濃煙密布廠房半燬

桃園龜山萬壽路工廠火警 濃煙火焰竄出灌救中

相關新聞

找到15歲失蹤少女！警方到場見她裹著棉被 今晚回到台中

台中市15歲高中少女本月21日離家失蹤，與南姓男網友一起南下台南，經台中警方通報全台協尋後，台南警方今天下午循線找到人。...

水公司東港營運所主任不明原因路倒身亡 死因仍是謎

台灣自來水公司東港營運所主任潘昭誠（59歲）今天凌晨4點多，騎機車前往長治鄉長興村中興路附近，途中不明原因路倒，據傳有居...

驚悚！老婦開車在菜市場倒車爆衝 撞傷3人壓壞2機車

「緊閃啦！」雲林一名70多歲婦人今天上午開車到虎尾鎮德興市場買菜時，疑因倒車不當，整輛車在人群中倒著衝撞，最後撞進一家攤...

油罐車撞翻消防車 消防員遭玻璃割傷臉部無生命危險

台68線快速道路今天上午10時許發生消防車遭到油罐車撞翻，車上1名正獨自駕車前往竹北市進行車輛保養的賴姓消防員當場受困車...

台中大雅火警母子逃出 卧病女兒無法逃慘死床上

台中市大雅區昨天深夜發生民宅火警，屋主和母親及時逃出，但長期臥病在床的妹妹無法逃，慘死床上，起火原因消防局火調人員調查中...

台中15歲少女被網友載走4天音訊全無 台南永康警方下午尋獲

台南市29歲南姓男子21日到台中載走就讀高一的15歲許姓少女網友，4天音訊全無讓少女家屬憂心安危，上午傳出南姓男子帶著少女...

水公司東港營運所主任路倒送醫不治 原因待查

台灣自來水公司東港營運所主任潘昭誠（59歲）今天凌晨4點多，不明原因路倒在屏東縣長治鄉中興路旁，路過民眾見狀立刻通報救護...

影／台中神岡化工廠傳火警 濃煙密布廠房半燬

台中市神岡區一家化工廠今天下午傳出火警，因廠內存放許多橡膠原料、橡膠半成品，消防人員趕到場，發現濃煙很大，幸無人員受困，...

金門板模廠慘遭祝融 1台籍工人逃生不及葬生火場

今天下午接近3點時，位在經武路上的金門五方財神總廟附近有一處板模廠發生火警，現場濃煙密布，一名蘇姓工人因在睡夢中逃生不及...

竊嫌偷龍柏 返家途中撞公車送醫不治

苗栗警分局今天指出，9月陸續接獲報案有高價龍柏遭竊，經調查逮捕張姓男子涉有重嫌，並發現他的同夥范姓男子行竊後，於清晨騎乘...

500萬賭債談不攏 角頭一大早約談判咖啡廳打起來

台北市徐姓男子疑受友人委託，向李姓男子討500萬元賭債，雙方約在中山區一家咖啡廳談判，一言不合之下，徐等5人當場毆打李等...

影／台中15歲被載走少女找到了！男網友涉略誘罪被法辦

台中市15歲許姓高中女學生本月21日放學離開學校後失蹤，疑似被一名男網友騎車載走，家長急報警處理，今天許母還現身台中市警...

熱門新聞

嘉義婦人和子吵架後陳屍溪州鐵軌旁 兒子認屍下跪痛哭

台中15歲少女被網友載走4天音訊全無 台南永康警方下午尋獲

台鐵嘉義-南靖站間發現屍體 雙向列車皆有延誤

北市貓纜動物園站 女子4樓平台墜落地面命危

影／台中高一乖乖女被男網友載走！離家三日母親急哭了

消防車遭油罐車撞翻！快速道路上消防零件四散2人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。