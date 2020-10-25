台中大雅火警母子逃出 卧病女兒無法逃慘死床上

台中市大雅區昨天深夜發生民宅火警，屋主和母親及時逃出，但長期臥病在床的妹妹無法逃，慘死床上，起火原因消防局火調人員調查中。

台中市消防局昨晚11點3分獲報，大雅區文化路102巷內民宅火警，出動第一大隊、大雅、神岡、清泉等分隊、出動消防車11輛、救護車1輛、消防人員33人到場搶救，晚上11點43分撲滅火勢。

屋主女兒56歲王姓女子死亡，屋主兒子57歲王男吸入性嗆傷、意識清楚，緊急送往台中榮民總醫院，83歲屋主王女吸入性嗆傷、意識清楚，緊急送往台中榮民總醫院。

消防局表示，起火民宅是一層樓建築物，剛開始有冒煙情形，陸續有人打電話報案說，疑似有人員受困。

晚上11點10分，現場消防隊員回報，一樓平房已全面燃燒。

現場消防隊員佈署水線搶救，初估燃燒面積會超過30平方尺，人命搜救任務進行中。

消防隊員搶救滅火時發現，民宅內共住3人，母親和一對子女，在後門發現母子2人，協助避難至安全處，逃出的王男急說，屋內妹妹還沒出來，消防隊員持續搜救搶救。

晚上11點41分，消防隊員在一樓找到罹難女子，並將吸入性嗆傷母子送台中榮民總醫院。

消防隊員發現，死者躺在一樓前側房間，現場鄰居表示，死者長期臥床。