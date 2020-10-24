找到15歲失蹤少女！警方到場見她裹著棉被 今晚回到台中

台中市15歲高中少女本月21日離家失蹤，與南姓男網友一起南下台南，經台中警方通報全台協尋後，台南警方今天下午循線找到人。台中警方晚間將男網友及少女帶回，母親與少女相擁，南姓男網友表示，是少女打電話說與父母吵架，要出去散心，否認不法，警詢後，依涉及略誘罪嫌函送法辦。

中市警霧峰分局仁化派出所長張智凱說，警方受理少女失蹤案後，立即追查，並通報全國警政機關協尋，在刑事局與台南市警局等單位協助下，今天下午在台南市永康區南姓男網友租屋處發現少女，並確認少女人身平安，已載回兩人，釐清案情。

警方找到失蹤少女時，她當時在床上看電視，身上蓋著棉被，露出臂膀、光著腳Y。南姓男網友表示，是少女打電話告知因與父母吵架，想要出去散心，請他到台中載她出去散散心，他是應少女要求才載她到租屋處，沒有對她做什麼。

少女家長透露，女兒因為喜歡玩線上遊戲而認識這名男網友，21日晚上等不到女兒放學返家，也因女兒手機關機而聯絡不上，於是向警方報案協尋。家長也到住家附近的超商查看監視器錄影帶，發現女兒21日上午7時多離家後，在超商內等待，後來即坐上這名男網友的機車離去，數日來都無消息，讓家長擔心不已。

少女母親表示，女兒乖巧跟家人感情很好，不會平白無故沒跟家人聯絡，當天因女兒放學卻遲遲未返，用手機的LINE聯繫，都已讀不回，電話沒人接最後關機，驚覺不對趕緊向仁化派出所報案協尋，事情發生後，她擔心得吃不下、睡不著，要提告南姓男網友涉嫌略誘等罪。