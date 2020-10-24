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水公司東港營運所主任不明原因路倒身亡 死因仍是謎

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

台灣自來水公司東港營運所主任潘昭誠（59歲）今天凌晨4點多，騎機車前往長治鄉長興村中興路附近，途中不明原因路倒，據傳有居民聽到撞擊聲，隨後看到潘倒臥路上，警方仔細採證，未發現有任何撞擊後留下的刮痕、剎車痕或車體散落物。潘男被發現時無明顯外傷，失去生命跡象，送醫搶救不治，死因仍待檢察官偕法醫相驗釐清。

警方調查，潘昭誠今天凌晨騎車至長治鄉長興村中興路附近，將機車停妥後，4點34分左右不明原因路倒，附近住戶表示，當時有撞擊聲響，外出查看便看見潘失去意識倒臥於機車道上，立刻報案，送醫後仍無法搶回性命。

屏東警方調查，現場未發現剎車痕，也沒有汽、機車撞擊遺留下的碎片零件等交通事故跡證。警方已成立專案小組將深入調查，除調閱周邊監視器畫面，也報請檢察官相驗查明死因。

台灣自來水公司東港營運所主任潘昭誠（59歲）今天凌晨4點多，不明原因路倒身亡。記者陳弘逸／翻攝
台灣自來水公司東港營運所主任潘昭誠（59歲）今天凌晨4點多，不明原因路倒身亡。記者陳弘逸／翻攝
台灣自來水公司東港營運所主任潘昭誠（59歲）今天凌晨4點多，不明原因路倒身亡。記者陳弘逸／翻攝
台灣自來水公司東港營運所主任潘昭誠（59歲）今天凌晨4點多，不明原因路倒身亡。記者陳弘逸／翻攝

檢察官 事故 東港

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