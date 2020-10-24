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油罐車撞翻消防車 消防員遭玻璃割傷臉部無生命危險

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

台68線快速道路今天上午10時許發生消防車遭到油罐車撞翻，車上1名正獨自駕車前往竹北市進行車輛保養的賴姓消防員當場受困車內，所幸僅受輕傷，在趕來救援的弟兄幫忙下成功脫困；竹東警方調查，疑似是油罐車未注意車前狀況，導致自撞內側護欄波及消防車。

據了解，闖禍的油罐車當時正從竹東向西往竹市方向前進，在行經台68線芎林交流道附近時，林姓駕駛（30歲）因恍神自撞內側護欄，隨後波及到前方行進間的消防車，當場就將消防車撞翻，倒在內側車道上，油罐車頭則嚴重毀損。

事故當下消防車上只有1名獨自駕駛消防車回局本部進行車輛保養的賴姓消防員，因事發突然無法反應，隨後受困側翻的消防車內，所幸警消接獲民眾報警後趕抵事故現場，將受困車內的賴姓消防員送醫，經治療確認僅受輕傷，油罐車林姓駕駛同樣送輕傷送醫。

竹東警方表示，事故發生原因疑似是油罐車駕駛未注意車前狀況導致，油罐車車頭毀損嚴重，新竹縣消防局尖石12消防車車上消防設備更是因撞擊翻覆四散，消防員臉部遭碎裂玻璃割傷，所幸並無生命危險，但事故發生詳細原因仍有待進一步釐清。

被撞翻的消防車倒在內側車道上，車上1名消防員臉遭碎玻璃割傷。記者巫鴻瑋／翻攝
被撞翻的消防車倒在內側車道上，車上1名消防員臉遭碎玻璃割傷。記者巫鴻瑋／翻攝

事故 消防員

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