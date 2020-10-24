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女隨隊走丹大林道往七彩湖疑失聯 消防局搜尋

中央社 / 南投縣24日電

一名女子隨隊走丹大林道前往七彩湖，昨天傍晚卻落後隊友失去蹤影，隊友今天報案，南投縣消防局派員趕赴，目前狀況不明朗，若明天天氣許可，將申請直升機協助，以爭取時效。

一名女子隨隊走信義鄉丹大林道要去七彩湖，但女子走得較慢，落後隊伍，同行隊友昨天傍晚在指標約52公里處還有看到女子身影，便繼續往七彩湖前進，昨天晚間在七彩湖附近紮營，不料女子整夜遲遲未出現，隊友今天上午焦急報案，由花蓮轉報南投縣消防局處理。

消防局表示，山區訊號不佳，報案人撥打第一通電話後，截至今天傍晚未能再取得聯繫，不知道同行隊友是否已與脫隊女子會合，或隊友仍在找尋女子，目前狀況不明朗，不過第一梯次地面人員已出發，直升機則因天氣不佳，今天未能載搜救人員直達指標50公里處。

消防局表示，根據當地山搜義消透露，丹大林道往七彩湖路線相對單純，「走失比較不可能」，因應最好與最壞情況規劃搜尋任務，同時為爭取時效，預計明天上午再申請直升機搭載搜救隊直接挺進山區深處，並持續與報案人聯繫，以掌握最新情況。

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