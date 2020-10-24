影／台中霧峰窄巷火燒厝又缺水消防員拉水線灌救終滅火

台中市霧峰區五福路窄巷內一棟住宅的三樓在今天下午2時11分傳火警，火勢延燒迅速，已延燒到隔壁棟建築物，並且冒出陣陣濃煙，附近住戶逃到戶外圍觀，台中市消防局派遣消防員到場後，拉水線灌救，發現現場缺乏水源，立即回報，由消防局再增派消防員到場灌救，最後火勢在下午2時43分撲滅。

台中市消防局說，消防局在今天下午2時11分獲報，霧峰區民眾報案指稱自家三樓著火，且有火煙竄出，請求消防局派遣車輛到場滅火。另有民眾報案，指稱火勢很大，已延燒其他住家。立即派遣溪湳、國光、大里分隊、出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員20名，由溪湳分隊小隊長楊春長帶隊前往搶救。