影／台中霧峰窄巷火燒厝又缺水消防員拉水線灌救終滅火
台中市霧峰區五福路窄巷內一棟住宅的三樓在今天下午2時11分傳火警，火勢延燒迅速，已延燒到隔壁棟建築物，並且冒出陣陣濃煙，附近住戶逃到戶外圍觀，台中市消防局派遣消防員到場後，拉水線灌救，發現現場缺乏水源，立即回報，由消防局再增派消防員到場灌救，最後火勢在下午2時43分撲滅。
台中市消防局說，消防局在今天下午2時11分獲報，霧峰區民眾報案指稱自家三樓著火，且有火煙竄出，請求消防局派遣車輛到場滅火。另有民眾報案，指稱火勢很大，已延燒其他住家。立即派遣溪湳、國光、大里分隊、出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員20名，由溪湳分隊小隊長楊春長帶隊前往搶救。
消防局表示，由於現場巷弄狹小，消防員拉水線灌救，14時25分大里分隊章分隊長回報，現場缺乏水源，請求再加派2個車組，中心立即加派霧峰、勤工分隊3車6人前往救災。現場為二層樓RC建物3樓鐵皮加蓋，經消防員進入屋內搜甌，無人受傷、受困，火勢在下午2時43分撲滅，3樓起火燃燒，燃燒文書用具及一些雜物，燃燒面積約80平方公尺、財物損失約10萬元，後續交由大隊火調人員調查鑑定處理。
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