影／台中神岡化工廠傳火警 濃煙密布廠房半燬

台中市神岡區一家化工廠今天下午傳出火警，因廠內存放許多橡膠原料、橡膠半成品，消防人員趕到場，發現濃煙很大，幸無人員受困，在消防人員灌救下，30多分鐘撲滅火勢，起火原因有待火調人員調查釐清。

今天下午3時32分，台中市消防局接獲報案，指稱神岡區中車路一家鐵皮屋工廠冒出濃煙，人員都已逃出，消防人員趕抵現場，發現現場濃煙很大，共出動神岡、豐原、豐南、大雅、清泉、第一大隊分隊前往進行搶救，火勢在30多分鐘後被撲滅。