女車禍臉腳有血到藥局買藥包紮 順手牽羊iPhone 11被逮

基隆市陳姓40多歲女子今凌晨因車禍受傷，臉上、腳上都還流著血，與一名男性友人到愛三路一間藥局買藥包回去包紮，卻涉嫌順手牽羊，偷走店員一只價值3萬多元iPhone 11手機。店員貼網追人並報警查辦，警方5小時內迅速偵破。陳女供稱頭昏腦脹拿錯，警方將她依竊盜罪嫌函送法辦。

藥局店員在臉書社群「基隆人」貼文，今天清晨5點多，一對男女到藥局買藥，女的臉上跟腳上都是血，傷得滿重，已報警處理。

第一警分局忠二路派出所表示，有關社群「藥局內手機遭竊」，派出所5時許獲報後立即擴大調閱監視器，迅速鎖定竊嫌身分，5小時內即查獲竊嫌，並起獲失竊贓物iPhone手機1支，價值3萬多元。