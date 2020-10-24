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金門板模廠慘遭祝融 1台籍工人逃生不及葬生火場
今天下午接近3點時，位在經武路上的金門五方財神總廟附近有一處板模廠發生火警，現場濃煙密布，一名蘇姓工人因在睡夢中逃生不及，葬生火海。現場仍在持續悶燒，金門縣消防局正搶救中，起火原因及損失情形待調查。
金門縣消防局表示，今天下午約2點50多分，經武路上的「金門縣尚義區段徵收地」對面的板模廠發生火警，金湖消防分隊獲報後立刻出動4輛消防車前往搶救，因廠區內有許多電纜等易燃物，加上東北季風助長火勢，一發不可收拾，鄰近的機場都可看到濃煙。
眼見火勢、濃煙猛烈，消防局緊急調動金門航空站的消防車到場支援，但卻因為機場消防車太過龐大，一度卡在門口，不得其門而入，好在出動多人協助指揮，總算進入火場協助救火。
許姓地主聞訊也趕到場關心，許老先生說，場地是租給台電的外包人員，剛剛有外包人員跑來跟他說，廠內失火了有人沒跑出來，叫他協助報警。
從火場內逃生的洪姓外包人員也驚恐的說，他跟蘇姓工人兩人平日住在廠內，剛剛正在睡覺，忽然被濃煙嗆醒，他隱約聽到現場有爆炸聲響起，趕緊穿好衣服就往外衝，連手機與貴重物品都來不及拿；他難過的說，自己都差點跑不出來，根本來不及去救同事。
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