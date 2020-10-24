收養19隻流浪貓沒登記 挨罰28萬提告盼撤銷遭駁

屏東縣王姓女子收養19隻流浪貓，但沒辦寵物登記及絕育，環境髒亂飄散臭味被民眾檢舉，屏東縣政府依違反動物保護法開罰新台幣28萬元；王姓女子提告撤銷罰單，遭法官駁回。示意圖／ingimage 屏東縣王姓女子收養19隻流浪貓，但沒辦寵物登記及絕育，環境髒亂飄散臭味被民眾檢舉，屏東縣政府依違反動物保護法開罰新台幣28萬元；王姓女子提告撤銷罰單，遭法官駁回。

王姓女子去年被民眾檢舉收養多隻流浪貓，屏縣府前往勘查，發現收養19隻流浪貓，確認環境髒亂，也沒依法辦寵物登記及絕育，確認違反動保法，開立勸導單限期改善，但王姓女子沒依規定在期限內改善。

屏縣府表示，如果採「1貓1罰」，沒辦寵物登記、絕育及不當飼養等，最低總罰款為106萬4000元，考量王姓女子經濟能力及違規情節，開罰28萬元，沒違反比例原則。

王姓女子不服，提撤銷罰單告訴，並主張不知收養流浪貓要辦寵物登記及絕育，也不認為飼養環境髒亂，罰28萬元嚴重違反比例原則，原處分應撤銷。

台灣屏東地方法院審理後認為王姓女子飼養環境確實髒亂不堪，不當飼養事實明確，屏縣府依法開罰無違誤，王姓女子訴求無理由，應予駁回。