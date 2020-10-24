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500萬賭債談不攏 角頭一大早約談判咖啡廳打起來
台北市徐姓男子疑受友人委託，向李姓男子討500萬元賭債，雙方約在中山區一家咖啡廳談判，一言不合之下，徐等5人當場毆打李等3人，警方獲報趕抵，將8人全部帶回派出所，詢後依聚眾鬥毆罪嫌送辦；將通知徐的友人到案調查。
警方調查，徐男（40歲）是新莊在地角頭，他為幫友人討債，本月21日早上8點多，帶4名小弟到台北市中山區龍江、民權東路口的咖啡廳，與李男（37歲）談判，雙方在二樓橋不攏，火氣爆升互罵，甚至互毆，店家機警報案。
店家還將雙方趕出店外，不讓其他客人受影響。雙方走出店外後，照樣鬥毆，還有人拿出電擊棒、磚頭攻擊，警方趕抵立刻控制現場，幸好無人受重傷，將8人全部帶回派出所偵辦。
徐供稱，李向他的友人詐賭，為幫出氣才出面討債，警方詢後將8人依聚眾鬥毆罪嫌送辦，另通知債主到案說明。
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