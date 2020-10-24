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影／台中15歲被載走少女找到了！男網友涉略誘罪被法辦

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市15歲許姓高中女學生本月21日放學離開學校後失蹤，疑似被一名男網友騎車載走，家長急報警處理，今天許母還現身台中市警局霧峰分局仁化派出所，透過媒體向男網友喊話，「你趕快帶我女兒回來好不好？」下午就傳出好消息，在刑事局與台南市警局協助下，少女在南姓男網友在台南的租屋處被尋獲，並確認少女人身平安，目前男網友與少女預計在晚間六時許返回台中，南姓男網友因涉及略誘罪，警方將依法偵辦。

仁化派出所所長張智凱說明，警方在受理少女失蹤案後，立即追查，並通報全國警政機關協尋，在刑事局與台南市警局等單位協助下，今天下午在台南市永康區南姓男網友租屋處發現少女，並確認少女人身平安，目前已派員將南姓男網友和少女載回仁化派出所，釐清案情。南姓男網友因涉及略誘罪，警方將依法偵辦。

少女家長透露，女兒因為喜歡玩線上遊戲而認識這名男網友，21日晚上等不到女兒放學返家，也因女兒手機關機而聯絡不上，於是向警方報案協尋。

家長也到住家附近的超商查看監視器錄影帶，發現女兒21日上午7時多離家後，坐在超商內等待，後來即搭乘這名男網友的機車離去，數日來都無消息，讓家長擔心不已。

少女母親今天透過媒體向這名男網友喊話，她想問男方可不可以趕快將女兒帶回來，不求什麼，只求女兒平安回來，「你趕快帶我女兒回來好不好？」

許母向媒體表示，女兒乖巧跟家人感情很好，不會平白無故沒跟家人聯絡，當天因女兒放學卻遲遲未返，用手機的LINE聯繫，都已讀不回，電話沒人接最後關機，驚覺不對趕緊向仁化派出所報案協尋。她擔心得吃不下、睡不著。

涉案的南姓男網友依略誘罪法辦。圖／家屬提供
涉案的南姓男網友依略誘罪法辦。圖／家屬提供

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