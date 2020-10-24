竊嫌偷龍柏 返家途中撞公車送醫不治

苗栗警分局今天指出，9月陸續接獲報案有高價龍柏遭竊，經調查逮捕張姓男子涉有重嫌，並發現他的同夥范姓男子行竊後，於清晨騎乘機車返家，發生交通事故送醫不治。 圖／中央社

苗栗警分局今天指出，9月陸續接獲報案有高價龍柏遭竊，經調查逮捕張姓男子涉有重嫌，並發現他的同夥范姓男子行竊後，於清晨騎乘機車返家，發生交通事故送醫不治。

苗栗警分局副分局長傅學廷表示，銅鑼與公館分駐所於9月間，先後接獲2名被害人報案指稱，栽種多年的高價龍柏遭竊，因案發時間接近，不排除為同一批人所為，經調閱案發地點周邊路口監視器，鎖定2部車輛涉有重嫌，10月15日將何姓與謝姓車主帶回偵訊，兩人供稱，已把車輛借給張男與范男使用。

警方偵詢張男，並帶往苗栗市與銅鑼鄉的空屋，起獲被害人失竊的龍柏，但已被鋸成19段，張男坦承，與范姓友人一起行竊。

警方查出，張、范2人9月23日凌晨共同侵入被害人住家庭院竊取龍柏後，各自返家，但范男騎車行經公館鄉台6線出磺坑2號明隧道途中，不慎超越雙黃線，與客運巴士發生碰撞，經送醫搶救傷重不治。全案依竊盜罪嫌將張姓犯嫌移送苗栗地檢署偵辦。

被害人得知後，透過臉書表示，種了40年的龍柏，長成5公尺大樹，一夕之間成為慘不忍睹的樹枝，真是欲哭無淚，對於竊嫌在犯案後發生嚴重車禍身亡，也不禁感嘆「歹路不可行」。