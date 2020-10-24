貨輪拖帶間沉沒5人失聯 海巡人員冒10級風浪搜救

載有10名泰籍船員的「SEATRAN FERRY 12」貨輪，昨夜在高雄外海發生故障，疑拖帶返港時沈沒，海巡署獲報救援，現場救起5人，5人失聯，由於海象持續險惡，搜救難度偏高，海巡人員漏夜搜尋近15小時沒闔眼，期待能盡快傳出好消息。

海巡署表示，這艘吐瓦魯籍貨船是次昨天深夜10點多，因主機、輔機出現故障，無線電、衛星電話也失效，停在高雄港外海29.6海浬處，拖船要帶返回高雄港途中，因海上陣風10級、浪高4米海象不佳，拖帶過程中沉沒。

海巡署艦隊分署表示，船公司昨獲報貨輪故障後，自行雇用民間拖吊船前往拖救，拖帶過程疑因海象不佳，致貨輪沈沒，當時10名船員，一半獲救，一半失蹤。海巡艦隊分署是收到遇險訊號，馬上調派海域附近的艦艇馳援，共派出四艦四艇，已經投入最大搜救能量。

艦隊分署經與獲救的泰籍船員了解原委，均指向拖帶過程沈沒，初步研判，失聯的5名船員可能是來不及逃生，另種可能是拋入海內，從昨晚10點53分起，海巡人員即介入漏夜搜救，近日海象不好，今午是十級風浪，救援難度高，希望能盡快傳出好消息。