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怪！台鐵列車撞死婦人 當地警消未接獲報案

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影／離奇！台鐵列車撞死婦人 當地警消都未接獲報案

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣鍾姓婦人上午在家中和兒子爭吵後騎機車外出，疑撞擊火車，近中午陳屍在水上鄉溪州平交道附近，現場發現兩處屍塊散落，分隔數十公尺，離奇的是，肇事列車未停下，當地警消也未接獲報案，鐵路警察調查，有一班列車通過，列車長通報軌道旁疑有屍塊，馬上通報台鐵應變中心處置。

台鐵水上鄉南靖站上午11點40分通報，南靖站內東主正線K305+490處（溪州平交道附近），發現一具大體，路警蒐證中，目前嘉義=南靖間以西正線單線雙向行車，經路警蒐證後下午1點零5放行，嘉義=南靖恢復雙線通車，影響12班列車。

鐵路警察到場會同台鐵嘉義工務段人員，巡視當地鐵軌，在平交道附近北上鐵軌旁，以及相隔數十公尺南下鐵軌旁，發現兩處屍塊散落，當地水上警分局、水上消防分隊都未接獲通報，員警主動到場協助鐵路警察處理，一開始還被誤為棄屍命案。

鐵路警察根據婦人遺留的機車，通知家屬，婦人丈夫帶3名孩子及禮儀公司人員，前來認屍，鐵路警察說，會調閱平交通監視器釐清事故原因，婦人為何被撞？以及撞擊的列車。

嘉義縣鍾姓婦人上午在家中和兒子爭吵後騎機車外出，疑撞擊火車，近中午陳屍在水上鄉溪州平交道附近，現場發現兩處屍塊散落，分隔數十公尺。記者魯永明／攝影
嘉義縣鍾姓婦人上午在家中和兒子爭吵後騎機車外出，疑撞擊火車，近中午陳屍在水上鄉溪州平交道附近，現場發現兩處屍塊散落，分隔數十公尺。記者魯永明／攝影
嘉義縣鍾姓婦人上午在家中和兒子爭吵後騎機車外出，疑撞擊火車，近中午陳屍在水上鄉溪州平交道附近，現場發現兩處屍塊散落，分隔數十公尺，死者兒子在母親屍體前跪地痛哭。記者魯永明／攝影
嘉義縣鍾姓婦人上午在家中和兒子爭吵後騎機車外出，疑撞擊火車，近中午陳屍在水上鄉溪州平交道附近，現場發現兩處屍塊散落，分隔數十公尺，死者兒子在母親屍體前跪地痛哭。記者魯永明／攝影
嘉義縣鍾姓婦人上午在家中和兒子爭吵後騎機車外出，疑撞擊火車，近中午陳屍在水上鄉溪州平交道附近，現場發現兩處屍塊散落，分隔數十公尺。記者魯永明／攝影
嘉義縣鍾姓婦人上午在家中和兒子爭吵後騎機車外出，疑撞擊火車，近中午陳屍在水上鄉溪州平交道附近，現場發現兩處屍塊散落，分隔數十公尺。記者魯永明／攝影

警察 嘉義 台鐵 事故

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