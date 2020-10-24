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女子估從逃生梯上貓纜頂樓 如何墜樓待調查
一名女子從貓纜動物園站頂樓墜落。貓纜中心主任趙宗威表示，以前從未發生過類似案例，推測女子應是從逃生梯上樓，但如何翻過圍牆墜落需調查。後續會檢討防護措施。
貓空纜車中心表示，中午11時50分左右，貓纜動物園站長回報一名女性於站外昏迷，立即通知119及警方處理。經查，該女子進入貓纜動物園站後，自行前往頂樓。
貓纜中心主任趙宗威表示，以前從未發生過類似案例。趙宗威指出，女子墜樓地點為動物園站體後方、靠山側，那裡本來就比較少人經過。
趙宗威表示，女子應是從逃生梯上到頂樓，但頂樓都有圍牆，為何會墜樓需待警方調查，該處沒有監視器。趙宗威表示，會再開會檢討如何加強防護措施。
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