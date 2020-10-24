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西螺路口休旅車撞機車釀兩死 疑因都想搶黃燈通過釀禍
雲林縣西螺鎮柯姓男子駕駛休旅車昨晚行經西螺大同路口，撞上對向直行而來的機車，造成游姓騎士死亡，其所搭載的王姓男子重傷，經送醫搶救乃在今天宣告不治，這起路口車禍造成兩死慘劇，警方調閱監視器發現可能雙方在路口未減速，為搶黃燈而造成機車雙亡意外。
警方指出，柯姓男子駕駛休旅車行經大同路西螺農工附近的路口左轉，與對向而來的機車，在幾乎未減速之下猛烈撞擊，游姓騎士與後座的王姓友人飛出被壓在車底，救護車趕到將兩人送醫，游姓騎士到院後不治，王姓男子因腦出血昏迷，經搶救直到今天也宣告不治。
警方調閱路口監視器，發現兩車在路口變綠燈時撞上，可能因都想搶黃燈快速衝過路口，煞車不及才相撞，兩人都摔到休旅車底，現場零件散落一地；警方表示，車禍肇事原因仍須進一步調查。
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