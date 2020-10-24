西螺路口休旅車撞機車釀兩死 疑因都想搶黃燈通過釀禍

雲林縣西螺鎮柯姓男子駕駛休旅車昨晚行經西螺大同路口，撞上對向直行而來的機車，造成游姓騎士死亡，其所搭載的王姓男子重傷，經送醫搶救乃在今天宣告不治，這起路口車禍造成兩死慘劇，警方調閱監視器發現可能雙方在路口未減速，為搶黃燈而造成機車雙亡意外。

警方指出，柯姓男子駕駛休旅車行經大同路西螺農工附近的路口左轉，與對向而來的機車，在幾乎未減速之下猛烈撞擊，游姓騎士與後座的王姓友人飛出被壓在車底，救護車趕到將兩人送醫，游姓騎士到院後不治，王姓男子因腦出血昏迷，經搶救直到今天也宣告不治。