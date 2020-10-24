影／法鬥暗夜省道亂竄找飼主 警方發動網路搜索助返家

台南市警六分局新興所長黃啟彰、警員薛田明本月21日前深夜巡邏行經中華西路與新義路口，發現法國鬥牛犬在快車道亂竄，不斷追著往來機車，看到有機車停下，就往上車要跟人走，但騎士直說「不是我的狗呀！」，黃將走失法鬥帶回所內，經掃晶片後飼主電話是空號，警方發動網路搜尋，順利幫呆萌法鬥找到蘇姓女飼主。

黃、薛2人凌晨1時巡邏，行經省道時發現1隻法鬥走失，在快車道四處穿梭，追著往來車輛找主人。兩人想起1個月前，1隻亂竄的馬爾濟斯遭車輾斃，也造成送貨員車禍，擔心法鬥釀禍，先帶牠去掃晶片以尋找飼主。

但晶片一掃，只有登記「阮小姐」三個字和一支空號電話，就斷了線索。薛想起轄內有法鬥飼主，請他在臉書相關社團廣PO照片，請網友協助指認。黃還自掏腰包，購置狗糧及狗鍊，將這隻法鬥當作自己的毛小孩一般悉心照顧，靜候進一步消息。

19歲蘇姓女飼主接獲友人告知，得知自家法鬥被尋獲，當天欣喜若狂出面指認。她說，深夜1時許，她讓小狗在家門口散步，不料小狗突然跑開，她追到利南街就追丟了。狗是前男友送她的，因男友和她都未滿20歲，所以飼主登記男友媽媽的名字。

她詳述晶片上登記的姓名和電話、小狗年齡、特徵外，當她叫小狗的名字「小寶」時，法鬥搖著尾巴、特別開心，且狗走失的時間、地點與警方尋獲的時地相符。警方確認蘇女就是飼主，讓她與小寶團圓。