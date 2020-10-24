外籍船輪疑拖救時沉沒 2人送醫3人送防疫旅館安置

一艘載有10人的SEATRAN FERRY 12外籍貨輪，昨夜在高雄外海沉沒，發出遇險信號，海巡署派艦艇救援，現場救起5人，其中兩人受傷，後送高醫，另五人仍在搜尋中。

高醫表示，受傷的2名傷患頭部都受傷，其中一人腳趾斷裂，所幸均無生命危險。

海巡署艦隊分署表示，獲知外籍船輪沈沒後，即調派線上巡護九號、巡護一號及高雄艦馳援，並緊急增派高雄、台南艦艇支援。目前救出的五人，有2人就醫，3人住防疫旅館，另有5人待尋，搜救任務持續進行。