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台中豐原葫蘆墩公園驚傳婦人落水不治 嚇壞運動民眾
台中市豐原區葫蘆墩公園前天驚傳一名婦人在軟埤仔溪落水，嚇壞當時在公園內運動的民眾，趕緊報案，消防人員趕抵現場，發現婦人已無生命跡象，立即施以CPR，並送往豐原醫院搶救。詳細落水原因待警方調查釐清。
10月22日下午近4時，台中市消防局先接獲台北市消防局轉報，指稱一名婦人的女兒報案表示媽媽在葫蘆墩公園欲跳橋尋短，接著有民眾通報，有民眾在葫蘆墩公園第五區跳橋落水。消防人員獲報趕到場救起婦人，但已無生命跡象，送往豐原醫院急救，目前仍昏迷未脫離險境。
該名尋短民眾是68歲魏姓婦人，魏婦親友表示，她的丈夫先前罹患癌症，疑似因照顧丈夫壓力大而尋短。詳細落水原因由警方調查釐清。
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