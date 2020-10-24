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桃園龜山萬壽路工廠火警 濃煙火焰竄出灌救中

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市龜山區萬壽路一段666巷1間鐵皮工廠中午12時許竄出大量濃煙、火焰，附近居民見狀嚇得立即報案，轄區迴龍分隊已經趕赴現場現場，第一大隊也已出動準備灌救，現場有無人員受傷受困仍不明，警消持續搶救中。

據了解，現場為1間塑膠工廠，並未在消防列管資訊中，疑似是違建，所幸目前並未傳出人員受傷受困，桃園市消防局目前已經出動26車、61人；由於現場濃煙不斷竄出，加上今天上午東北風強勁，整個桃園市區都瀰漫燒焦臭味，不少居民紛紛抱怨。

龜山萬壽路鐵皮工廠火警，大量濃煙、火焰竄出，消防灌救中。記者曾健祐／翻攝
龜山萬壽路鐵皮工廠火警，大量濃煙、火焰竄出，消防灌救中。記者曾健祐／翻攝

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