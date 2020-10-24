不滿女友酒醉吵鬧 狠男活活踹死她、連門牙都被踢斷

桃園蕭姓男子不滿同居的周姓女友酒後吵鬧，竟用腳狠踹她頭好幾下，導致對方顱內出血、腦損傷，連門牙都被踢斷，一早被發現躺在家裡身體冰冷、沒了呼吸心跳，周的兒子控訴蕭男長期家暴毆打他媽媽，蕭則說不滿周酒後大鬧才出腳，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴蕭。

檢警調查，蕭男（55歲）今年1月23日和周女、林姓友人一起喝酒，深夜12點多要回家時，周因酒醉向後摔了一跤撞到頭，回家時後直接躺在地上睡覺，蕭不滿她發出吵鬧聲，竟出腳踹了周頭部好幾下，導致她顱內出血、門牙斷裂及腦損傷，最後中樞神經休克死亡。

檢方訊時，蕭供稱因周在房間內大吵大鬧，自己不滿才出腳踢她左臉，但否認有故意致對方於死意圖，周的兒子說，母親和蕭同居期間長期遭受家暴，附近鄰居則表示，當晚有聽見吵架聲音。

當天一起喝酒的朋友也證稱，周女喝醉雖然有摔倒，但載她回家途中還曾表示頭痛、全身沒力等語，而警方也在蕭男的室內拖鞋上採集到周女血跡。

另外，法醫解剖認為，周女因頭部外傷引發顱腦損傷而中樞神經休克死亡，可能是遭受踢擊、或是自己向後摔時造成，但根據友人證述、監視器畫面，可見周酒醉摔倒後還有意識，並在房間內發生吵鬧。

檢方參酌法醫報告，認為周女若摔倒後仍有意識，可能因當時顱內無出血或出血不多，而回家後遭蕭男踢擊頭部才未繼續吵鬧，可能是因蕭攻擊造成周顱內傷勢加重，引發中樞神經休克死亡，偵結依傷害致死罪嫌起訴蕭。

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