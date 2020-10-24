外籍貨船高雄外海沉沒 10船員救起5人還在搜救中

高雄外海昨晚10點時，一艘吐瓦魯籍貨船SEATRAN FERRY 12傳出沉沒意外，船上10名泰國籍船員緊急發出求救訊號，海巡署獲報後出動海巡艦艇救援，在現場救起5名船員，還有5人失蹤，搜救還在進行中。

海巡署指出，這艘吐籍貨船昨晚10點多時，因主機、輔機出現故障，無線電、衛星電話也失效，停在高雄港外海29.6海浬處，但在找來拖船要回到高雄港過程中，疑因當時海上陣風10級、浪高4米，海象不佳在拖船拖帶過程中沉沒。

海巡署獲報後，也立即派出海巡艦艇聯同空勤總隊派遣空偵機搜尋，在今天凌晨零時許，空偵機在附近海域，發現5名船員穿著救生衣漂浮在海面上，由拖船就近將落海的船員救起，還有5人失蹤。