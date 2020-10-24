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影／台中高一乖乖女被男網友載走！離家三日母親急哭了
台中市15歲許姓高中女學生本月21日放學離開學校後失蹤，疑似被一名男網友騎車載走，家長急報警處理，但至今音訊全無。台中市警局霧峰分局仁化派出所受理後，循線調閱路路口監視器，發現車輛抵達南投後，就失去下落，已動員協尋中；心急的家長不僅報警，也求助媒體協尋。
許姓母親今天也現身警局表示，希望透過媒體的播放，知道家人很擔心女兒的狀況，除溫馨喊話，要女兒趕快跟家人連絡、報平安，另一方面奉勸，載女兒走的朋友，可以讓女兒跟他們聯繫。
警方表示，當天經許姓少女向派出所報案後，立即調閱監視器追查，男網友與女高中生在21日當天，曾出現在霧峰區中正路，也到南投縣，但最後影像在某路段消失，目前與南投警方動員警力全力協尋。
許母向媒體表示，女兒乖巧跟家人感情很好，不會平白無故沒跟家人聯絡，當天因女兒放學卻遲遲未返，用手機的LINE聯繫，都已讀不回，電話沒人接最後關機，驚覺不對趕緊向仁化派出所報案協尋。
許母指出，自從事情發生後，她擔心的吃不下、睡不著，守著電話，盼女兒來訊息，希望在她女兒走的男網友可以跟讓他們跟女兒聯繫，讓女兒趕快回家。
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