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中天換照10/26聽證 警方因應場外集會彈性交管

中央社 / 台北24日電

國家通訊傳播委員會26日將舉行中天電視換照聽證會，北市警方今天表示，因應場外333政黨團結聯盟等團體集會，當天濟南路二段、杭州南路至金山南路間東西向車道有彈性交管。

國家通訊傳播委員會（NCC）預計26日召開中天電視申請中天新聞台換照案聽證程序。包括333政黨聯盟等團體將到場抗議。

對此，台北市政府警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，針對333政黨聯盟等團體申准於26日上午9時至晚間9時在NCC濟南路辦公室前道路舉辦「挺中天～反對撤照！」集會活動，為維護活動交通秩序與安全，將進行交通管制。

交管範圍包括濟南路二段、杭州南路（不含）至金山南路（不含）間東西向全線車道，自26日上午9時起彈性實施管制、禁止車輛通行。

同時，將視現場集會、交通狀況及人數擴大交通管制範圍。

中正一分局提醒，駕駛人行經上述管制路段時，請配合減速慢行，提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車。

北市 金山 車道

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