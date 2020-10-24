自爆收槍殺死亡威脅 詹江村想到館長遭遇：不敢出門

桃園市議員「村長」詹江村近日深陷性侵疑雲，還因屁股有無胎記掀起熱烈討論，未料，詹江村今天在臉書專頁上自爆收到死亡威脅私訊，內容提到若不承認強姦女粉絲蒙羞自殺，「我就派人槍殺你」，還稱已將改造手槍寄到桃園，今晚執行槍決。詹回應記者說，自己不敢出門，想到館長遭遇「我會害怕」。目前詹江村說尚未報案。

詹江村將私訊內容截圖ＰＯ在臉書上，並發表「不自殺聲明！我被威脅了！」他表示，收到死亡威脅私訊後，自己不敢出門，怕被埋伏，尤其想到館長的遭遇會害怕，不少網友紛紛要他趕緊報警處理，

該名男網友私訊內容摻雜簡體字，內容提到已經蒐集到詹江村屁股胎記照片，若不承認強姦女粉絲，就要將照片公諸於世，若詹江村未蒙羞自殺，就要派人槍殺，還稱自己在某知名健身房擔任人事總監，「底下的人不會比你少」，要詹勇於承認，才不會威脅要殺你。

男網友還說，只給詹江村一天時間，否則改造手槍已經寄送至桃園「自求多福吧」，也提供詹江村第二條路，指詹可以1張20萬元價碼買下共5張胎記照片，否則24號將採取突擊行動，並明確指稱「今晚10點10分將指派槍手到您府上進行槍決」。