影／9歲男童放學找嘸阿嬤走失 在公園大哭警助返家

台中市東區9歲劉姓男童日前放學後等不到阿嬤，跑到周邊尋找卻迷失方向，驚慌失措的他獨自在公園內哭泣，路過民眾發現男童後熱心報警，員警到場安撫男童情緒，並查出原來是附近國小的學生，趕緊將劉姓男童回學校，並協助聯繫家屬，順利協助滿臉疲態的劉姓男童安全返家。

台中市警三分局東區分駐所員警於10月21日中午巡邏時，獲報建成路公園有名男童在哭泣，懷疑其可能走失，便請警方到場協助。劉姓男童疑因太過緊張，對於自己家中的地址跟電話都說不出來，只是不停的哭泣。

經過員警安撫詢問後，得知劉童就讀鄰近的國小三年級，中午12點放學後在校門口等候阿嬤接送，但因阿嬤今日較晚出門又沒帶手機，劉童因久等不到阿嬤，遂自行走出學校沿路尋找，不料卻因此迷路找不到回學校的路，無助的他在公園內嚎啕大哭。

警方帶著劉童回到學校，同學見到他驚訝的大喊：「你怎麼還沒回去?」劉童回到熟悉的校園，仍是驚魂未定緊緊牽著員警與老師的手，老師表示男童的阿嬤因為家裡有事耽擱了一下才出門，又忘記帶手機，到了校門口找不到劉姓男童，也著急地四處尋找，幸好遇到熱心民眾報警求助，加上人民保母的熱心與耐心，讓劉姓男童能夠平安返回校園，免於發生意外。