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男子違反保護令 三度登門恐嚇母兄 還揚言要斷其手腳

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市楊姓男子今年9月違反保護令規定，三度登門恐嚇母親及兄長，還揚言要找人斷其手腳，令母兄二人心生恐懼報警提告，新北地檢署昨依違反保護令及恐嚇危害安全罪起訴。

起訴指出，楊姓男子3年前因對母親暴力相向，楊母依家庭暴力防治法向法院聲請保護令，新北地院於106年11月30日核發，楊男依規定必須遠離母親住處至少100公尺，且不得精神騷擾，楊母今年再度向法院聲請，獲裁定保護令延長至110年11月29日。

楊男卻在今年9月28日下午及29日凌晨與上午11時許，三度違反保護令規定跑到板橋區母親住處大吵大鬧，還揚言要花2萬元找人斷其手腳，以言語恐嚇母親及兄長，楊母不堪其擾報警處理。新北地檢署昨天依違反保護令及恐嚇危害安全罪起訴楊男。

新北市楊姓男子今年9月違反保護令，三度登門恐嚇父兄，還揚言要斷其手腳，新北地檢署昨依法起訴。圖／報系資料照
新北市楊姓男子今年9月違反保護令，三度登門恐嚇父兄，還揚言要斷其手腳，新北地檢署昨依法起訴。圖／報系資料照

恐嚇 家庭暴力

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