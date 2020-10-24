男子違反保護令 三度登門恐嚇母兄 還揚言要斷其手腳

新北市楊姓男子今年9月違反保護令規定，三度登門恐嚇母親及兄長，還揚言要找人斷其手腳，令母兄二人心生恐懼報警提告，新北地檢署昨依違反保護令及恐嚇危害安全罪起訴。

起訴指出，楊姓男子3年前因對母親暴力相向，楊母依家庭暴力防治法向法院聲請保護令，新北地院於106年11月30日核發，楊男依規定必須遠離母親住處至少100公尺，且不得精神騷擾，楊母今年再度向法院聲請，獲裁定保護令延長至110年11月29日。