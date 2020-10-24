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國道高雄九如匝道轎車撞護欄釀追撞 1男子受傷
國道1號高雄九如交流道今天上午發生車禍，陳姓男子開轎車進入匝道，突然衝撞內側護欄，車身橫阻車道，遭後方廂型車撞上，陳身體多處受傷，經送往高雄榮總醫院急救，確實肇事原因由國道五隊調查中。
據了解，陳姓男子（45歲）今天上午7點許，由國道1號九如交流道北向匝道上國道，因不明原因撞擊內側護欄後，彈至外側車道，轎車橫在車道，後方駕駛廂型車的謝姓男子（39歲）) 閃避不及才撞上去。
高雄市消防局據報，趕到車禍現場，發現陳姓男子在撞擊時胸部受創，肋骨骨折，右小腳撕裂傷，意識清楚，將他送往高雄榮總醫院治療。
國道員警趕抵，陳已被送往醫院，但上國道匝道交通受阻，直到50分鐘後恢復暢通。 肇事原因仍由國道五隊調查中。
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