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匯3000約「試車」被放鳥 他恐嚇少女：國中生裸照超值錢

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

新北市吳姓男子透過社群軟體IG認識1名15歲少女，藉故攀談聊天還說要介紹性交易機會，但得先讓他「試車」、看裸照，少女則說缺錢要求先付款，吳隨即匯了3000元過去但對方卻神隱，他心生不滿傳「國中生裸照超值錢」，揚言要四處散布，檢方偵結依兒少性剝削、恐嚇等罪嫌起訴吳。

檢警調查，吳男（31歲）去年8月開始和少女聊天、訴說心事，幾天後就傳訊給對方，自稱可以幫她媒介做性交易，但必須要先讓他「試車」，也就是由吳支付3000元給少女發生性行為，對方因缺錢不疑有他就答應。

吳為避免她反悔，晚上又傳訊要求自拍裸照給他，少女隔天依照指示拍胸部、下體等3張照片回傳，而吳為了表示誠意也先匯了3000元過去，未料少女並未依照約定出面性交易，吳不滿被她放鴿子，多次傳訊追討錢但少女都一再搪塞、推託。

吳仍不罷休，半個月後再傳訊恐嚇「我叫哥哥直接賣吧，我幫不了你了」、「國中生裸照超值錢」等語，對方嚇到隨即報案，警方循線查獲找到吳將他送辦。

檢方訊時，吳供稱是想和少女性交易，不過她說缺錢要先拿，就答應先匯3000元過去，但因為怕她跑掉才要求自拍裸照，並坦承事後傳訊恐嚇。而少女指證歷歷，也提出相關對話訊息佐證，且吳傳「國中生裸照超值錢」等語，顯見她清楚對方年紀。

檢方認為，吳男為成年人，少女未滿18歲，至於他提出性交易邀約，並先匯3000元給對方，僅因事後少女未履約才沒辦法交易，屬於未遂，偵結依兒童及少年性剝削防制條例、恐嚇等罪嫌起訴他。

吳男不滿和少女約性交易被放鴿子，傳訊恫嚇她「國中生裸照超值錢」，檢方依兒少性剝削、恐嚇等罪嫌起訴吳。示意圖／ingimage
吳男不滿和少女約性交易被放鴿子，傳訊恫嚇她「國中生裸照超值錢」，檢方依兒少性剝削、恐嚇等罪嫌起訴吳。示意圖／ingimage

裸照 性交易 恐嚇

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