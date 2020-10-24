匯3000約「試車」被放鳥 他恐嚇少女：國中生裸照超值錢

新北市吳姓男子透過社群軟體IG認識1名15歲少女，藉故攀談聊天還說要介紹性交易機會，但得先讓他「試車」、看裸照，少女則說缺錢要求先付款，吳隨即匯了3000元過去但對方卻神隱，他心生不滿傳「國中生裸照超值錢」，揚言要四處散布，檢方偵結依兒少性剝削、恐嚇等罪嫌起訴吳。

檢警調查，吳男（31歲）去年8月開始和少女聊天、訴說心事，幾天後就傳訊給對方，自稱可以幫她媒介做性交易，但必須要先讓他「試車」，也就是由吳支付3000元給少女發生性行為，對方因缺錢不疑有他就答應。

吳為避免她反悔，晚上又傳訊要求自拍裸照給他，少女隔天依照指示拍胸部、下體等3張照片回傳，而吳為了表示誠意也先匯了3000元過去，未料少女並未依照約定出面性交易，吳不滿被她放鴿子，多次傳訊追討錢但少女都一再搪塞、推託。

吳仍不罷休，半個月後再傳訊恐嚇「我叫哥哥直接賣吧，我幫不了你了」、「國中生裸照超值錢」等語，對方嚇到隨即報案，警方循線查獲找到吳將他送辦。

檢方訊時，吳供稱是想和少女性交易，不過她說缺錢要先拿，就答應先匯3000元過去，但因為怕她跑掉才要求自拍裸照，並坦承事後傳訊恐嚇。而少女指證歷歷，也提出相關對話訊息佐證，且吳傳「國中生裸照超值錢」等語，顯見她清楚對方年紀。