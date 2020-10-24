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影／假愛情真詐財 竹南警方及時阻擋女子受騙匯款
黃姓女子半年前在通訊軟體認識一名在大陸的男子，感情升溫後對方表示急需生活費及投資資金，要求黃女匯款至他的帳戶，黃姓女子最近到郵局要匯款時，行員查覺有異通報警方，竹南警分局員警趕往處理，及時阻止一場愛情詐財案。
竹南警分局警備隊副隊長林定正、竹南派出所警員陳彥儒、吳呈恩21日下午1點多接獲竹南郵局行員通報，一名黃姓女子欲匯款500美金給居住在大陸的「丈夫」，疑似遭詐騙，亟需警方協助，員警獲報趕往了解，得知黃女半年前在通訊軟體上認識一名暱稱James的男子，對方每天噓寒問暖，網路感情迅速增溫，雙方並以老公、老婆互稱，「老公」最近並以急需生活費及投資資金為由，要求黃女匯款。
警方得知後耐心勸說，告知黃女這就是「假交友真詐財」的手法，黃姓女子恍然大悟，非常感謝對員警及行員熱心協助成功阻擋匯款。
竹南分局分局長楊贊鈞表示，這個案例較特殊之處在於詐騙集團用了半年時間，長期與黃女培養感情解除心防，若非郵局行員機警，落實提款關懷提問發覺有異，才能成功破解詐騙集團伎倆，感謝郵局行員機警及時通報警方，攜手攔阻詐騙，並呼籲民眾，網路上假交友真詐財案件層出不窮，若聊天的過程中談及金錢交易，應提高警覺。
他指出，近來跨國詐騙盛行，許多打著愛情旗幟的詐騙案，犯案手法如出一轍，截圖網路帥哥照片後，謊稱自己在國外有良好工作，與對方交往感情日升後，謊稱自己需要大筆金錢，並在被害人匯光戶頭所有存款後封鎖消失，民眾如遇類似事件可撥打165反詐騙專線，或下載警政署反詐騙APP及至就近派出所向員警諮詢，希望藉警民合作及各種警政服務以徹底杜絕詐騙，捍衛民眾財產安全。
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