相隔4分鐘！台9線隔10公里內 今晚接連兩起車禍釀2死

相隔約10公里的台9線蘇花公路花蓮順安段及崇德段，今晚在短短4分鐘內，接連發生兩起小貨車、自小客貨分別與機車、行人碰撞的意外，造成機車騎士與行人兩人死亡，警方初步調查，兩名汽車駕駛都未酒駕，正釐清肇事原因。

警方指出，今晚6時44分，在台9線174.5公里處、花蓮新城鄉順安段北上路段，發生一起車禍。63歲李姓女機車騎士騎乘普通重型機車，在北上路段與同向行駛內側車道的蔡姓男子駕駛的小貨車發生擦撞，機車被卡在小貨車車底，李姓女子被彈到中央分隔島，受到重傷，經送往國軍花蓮總醫院急救，晚間8時9分不治。

另一起車禍發生在晚間6時48分，地點在台9線165.8花蓮縣秀林鄉崇德路段，陳姓男子駕駛自用小客貨車，在北上路段撞擊橫越馬路的60歲劉姓女村民。劉婦被送往花蓮慈濟醫院急救，晚間8時19分死亡。

警方調查，第一起車禍發生時，李姓女機車騎士原行駛在外側車道，疑似為了左轉，突然偏到內側車道，與內側小貨車擦撞；第二起事故地點不是路口，未設置號誌或斑馬線。