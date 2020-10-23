兩岸遊戲點數有價差 詐騙集團「三方詐欺」買賣方都騙

台灣和大陸兩岸間的遊戲點數存有價差，玩家可藉由轉集點數而獲利，但近來出現詐騙集團利用「三方詐欺」手法，導致買方的黃姓等3名玩家共被騙走10多萬元台幣，控告賣方吳姓玩家詐欺，但檢方今天對吳男不起訴處分，認為吳也是被害人，不是詐騙集團共犯，詐欺罪證不足。

基隆地檢署不起訴處分書指出，黃姓等3人被詐騙集團以「三方詐欺」方式，共被騙走13萬餘元台幣，控告吳姓男子的賣家涉嫌詐欺。

吳男向檢方供稱，他有在拍賣網站出售遊戲點數交易，但沒有打電話給黃姓等3名男子，買方將款項匯入拍賣網站所產生的虛擬帳戶，他無法知悉匯款人真實身分，無法確知匯款是否為買方所匯，僅能經拍賣網站通知買方完成付款後，將點數序號交予買方，點數是自大陸拍賣網站購買的。

基隆地檢署指出，詐騙集團成員熟悉網際網路易於隱匿真實身分，不易查緝特性，利用「三方詐欺」之犯罪模式，藉拍賣網站中賣方無法知悉買方真實身分之機會，將告訴人因遭騙所匯之款項，轉為供向被告購買遊戲點數之用，而之後藉遊戲點數之特性，規避查緝遂行隱匿詐欺所得款項。

警方說，由於民眾購物習慣轉變，網路購物風潮興起，「三方詐欺」興起。什麼是三方詐欺？3個角色分別為賣家、買家及詐騙集團，詐騙集團會先找尋賣家並下標商品，接著轉貼該商品資訊，等買家找上門下標後，詐騙集團隨即轉貼賣家所提供的匯款資訊，等買家完成匯款並回傳匯款資訊後，歹徒隨即再轉傳匯款資訊給賣家。

賣家收到入帳通知便將商品寄出給詐騙集團，而當買家遲遲未收到商品時，便向警方報案，此時賣家收款之帳戶即遭設定為警示帳戶，導致賣家收到款項寄出商品，卻涉及詐欺罪並遭凍結帳戶；而買家匯出款項，卻未收到商品；詐騙集團則收到商品，但沒有未付半毛錢。