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高雄街頭鬥毆頻傳 警局長劉柏良：往上追絕不鬆手

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄街頭近來不平靜，高雄市議員在定期會質詢高雄市警察局長劉柏良，劉答詢時表示，對於街頭鬥毆、組織犯罪，一定把原因弄清楚，絕不鬆手，用強勢作為展現「警察局不是開玩笑，不是跟以前一樣，當事雙方和解就算了」。

市議員陳若翠在警消衛環部門質詢時追問劉柏良，高雄街頭不平靜，網路上流傳大白天高雄街頭多人鬥毆影片，令市民不安，「現在街頭飆車減少了，聚眾鬥毆增加，街頭鬥毆是零容忍，警方如何遏止？」

劉柏良表示，今年1月15日以前，街頭鬥毆是傷害罪，屬告訴乃論，為維護治安，警方一度用社會秩序維護法來辦，還是覺得不對，中央修訂刑法149條、150條，在公共場所聚眾3人以上鬥毆用150條處理。

劉柏良說，警察局正進行科技預防蒐證，辦案時也會弄清楚鬥毆動機是酒、色、財、氣哪個原因？找到原因、嫌犯會蒐證建檔，清查嫌犯有無幫派背景等，每案發生地點都建檔。

劉柏良舉例，左營區有一起案件，3天內帶到11名嫌犯，一周後又在店家內搜出196包毒咖啡，警方續追常在店家進出的人，查出其中一人是通緝犯。

他說，警察的作為是要讓社會知道，打架不是和解就算了，警方一定把原因弄清楚，尤其是組織犯罪這部分，絕不鬆手。

高雄市警察局長劉柏良說，對於街頭鬥毆、組織犯罪等，一定追個徹底。記者楊濡嘉／攝影
高雄市警察局長劉柏良說，對於街頭鬥毆、組織犯罪等，一定追個徹底。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員陳若翠質詢關注高雄治安問題。記者楊濡嘉／攝影
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警察 高雄市 幫派

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