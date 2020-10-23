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台南市警察局長分局長訪視員警高齡父母 贈禮祝賀重陽

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市警局長詹永茂與歸仁分局長楊慶裕，今天到歸仁分局偵查隊小隊長詹俊隆安定區家，拜訪高齡86歲的詹爸爸及詹媽媽，贈重陽節禮品，祝福長輩健康久久。兩老5名子女均已成家立業並於各界服務，平日以農耕為樂。

詹永茂與楊慶裕祝賀長輩身體健康、重陽佳節愉快，也感謝其子對警察工作貢獻。

歸仁分局表示，楊慶裕隨後到分局長警員杜永和家中，關懷慰問85歲杜爸爸，杜爸爸自保二總隊小隊長退休，服務警界40餘年，一生奉獻給國家治安工作，杜永和也子承父業為警察。

警員鍾見清父親鍾爸爸辛苦扶育7名子女，現與鍾大哥同住屏東內埔，享居田園生活。巡官孫可亦母親住佳里區，孫媽媽教育孩子有成，子女從事法官、警職。南雄派出所副所長張勝雄父母年逾85歲，在楠西區家中種植果樹。

台南市警察局長分局長訪視員警高齡父母，贈禮祝賀重陽。圖／歸仁分局提供
台南市警察局長分局長訪視員警高齡父母，贈禮祝賀重陽。圖／歸仁分局提供
台南市警察局長分局長訪視員警高齡父母，贈禮祝賀重陽。圖／歸仁分局提供
台南市警察局長分局長訪視員警高齡父母，贈禮祝賀重陽。圖／歸仁分局提供
台南市警察局長分局長訪視員警高齡父母，贈禮祝賀重陽。圖／歸仁分局提供
台南市警察局長分局長訪視員警高齡父母，贈禮祝賀重陽。圖／歸仁分局提供

警察 詹永茂

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