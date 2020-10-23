聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市警察局長分局長訪視員警高齡父母 贈禮祝賀重陽
台南市警局長詹永茂與歸仁分局長楊慶裕，今天到歸仁分局偵查隊小隊長詹俊隆安定區家，拜訪高齡86歲的詹爸爸及詹媽媽，贈重陽節禮品，祝福長輩健康久久。兩老5名子女均已成家立業並於各界服務，平日以農耕為樂。
詹永茂與楊慶裕祝賀長輩身體健康、重陽佳節愉快，也感謝其子對警察工作貢獻。
歸仁分局表示，楊慶裕隨後到分局長警員杜永和家中，關懷慰問85歲杜爸爸，杜爸爸自保二總隊小隊長退休，服務警界40餘年，一生奉獻給國家治安工作，杜永和也子承父業為警察。
警員鍾見清父親鍾爸爸辛苦扶育7名子女，現與鍾大哥同住屏東內埔，享居田園生活。巡官孫可亦母親住佳里區，孫媽媽教育孩子有成，子女從事法官、警職。南雄派出所副所長張勝雄父母年逾85歲，在楠西區家中種植果樹。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言