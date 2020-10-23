台南市警察局長分局長訪視員警高齡父母 贈禮祝賀重陽

台南市警局長詹永茂與歸仁分局長楊慶裕，今天到歸仁分局偵查隊小隊長詹俊隆安定區家，拜訪高齡86歲的詹爸爸及詹媽媽，贈重陽節禮品，祝福長輩健康久久。兩老5名子女均已成家立業並於各界服務，平日以農耕為樂。

詹永茂與楊慶裕祝賀長輩身體健康、重陽佳節愉快，也感謝其子對警察工作貢獻。

歸仁分局表示，楊慶裕隨後到分局長警員杜永和家中，關懷慰問85歲杜爸爸，杜爸爸自保二總隊小隊長退休，服務警界40餘年，一生奉獻給國家治安工作，杜永和也子承父業為警察。