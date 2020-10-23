交通違規可接到簡訊告知 高市警局已受理1萬多人登錄

如在高雄市交通違規，有可能接到高雄市警察局的簡訊通知，不過要先向警局登錄，目前已有1萬2575人登錄。

民眾開車、騎機車違反交通規則時，如果是被警察攔下開單，當事人知道違規且日後會接到罰單，如果是照相器拍下的，如闖紅燈、越線停車、超速等，或被民眾檢舉，未必會在第一時間就知情，等到接到罰單，可能過了1、20天，甚至更久，那段期間不無再違規的可能。

高雄市警察局表示，為了給違反交通規則的民眾即時警惕，去年元月開放民眾到警局登錄個人姓名、電話等資料，登錄者如果5天內有2次違規，就會接到「簡訊」告知，登錄者即可提高警覺，避免再違規。