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交通違規可接到簡訊告知 高市警局已受理1萬多人登錄

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

如在高雄市交通違規，有可能接到高雄市警察局的簡訊通知，不過要先向警局登錄，目前已有1萬2575人登錄。

民眾開車、騎機車違反交通規則時，如果是被警察攔下開單，當事人知道違規且日後會接到罰單，如果是照相器拍下的，如闖紅燈、越線停車、超速等，或被民眾檢舉，未必會在第一時間就知情，等到接到罰單，可能過了1、20天，甚至更久，那段期間不無再違規的可能。

高雄市警察局表示，為了給違反交通規則的民眾即時警惕，去年元月開放民眾到警局登錄個人姓名、電話等資料，登錄者如果5天內有2次違規，就會接到「簡訊」告知，登錄者即可提高警覺，避免再違規。

高市警局的即時警示系統，另有正爭取經費要在10處易闖紅燈路口建置的系統，建置此系統的路口，如汽機車駕駛人闖紅燈，前方的管理系統（CMS）就會「提醒」當事人已違規，讓駕駛人提高警覺。

高雄市警察局受理民眾登錄用簡訊告知5天內有2次交通違規。圖／高雄市警察局交通大隊提供
高雄市警察局受理民眾登錄用簡訊告知5天內有2次交通違規。圖／高雄市警察局交通大隊提供

警察 高雄市 罰單

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