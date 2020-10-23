違停公車停等處反控司機逼車 阿伯嗆要拿槍輸贏被送辦

台南市65歲鄭姓男子日前駕駛轎車，違規臨時停車在中西區南門路段公車站牌停等處，2號公車郭姓司機見狀緩慢進站，鄭不滿對方「逼車」，停下車對司機嗆聲，指控郭要撞他，揚言要回去拿槍輸贏且大罵三字經，經PO上網路社群爆料引發關注。警方通知鄭到案說明，他表示一時氣憤才口出惡言，身上更沒有槍。警方則依妨害名譽及恐嚇等罪嫌移送法辦。

台南市警二分局指出，經查本案發生在本月11日晚間7時，當時郭駕駛轎車，違規臨時停車在南門路段公車站牌停等處，郭姓公車司機自覺會影響乘客上、下車安全及行車順暢，緩慢進站欲使該車駛離停靠區。