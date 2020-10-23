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違停公車停等處反控司機逼車 阿伯嗆要拿槍輸贏被送辦
台南市65歲鄭姓男子日前駕駛轎車，違規臨時停車在中西區南門路段公車站牌停等處，2號公車郭姓司機見狀緩慢進站，鄭不滿對方「逼車」，停下車對司機嗆聲，指控郭要撞他，揚言要回去拿槍輸贏且大罵三字經，經PO上網路社群爆料引發關注。警方通知鄭到案說明，他表示一時氣憤才口出惡言，身上更沒有槍。警方則依妨害名譽及恐嚇等罪嫌移送法辦。
台南市警二分局指出，經查本案發生在本月11日晚間7時，當時郭駕駛轎車，違規臨時停車在南門路段公車站牌停等處，郭姓公車司機自覺會影響乘客上、下車安全及行車順暢，緩慢進站欲使該車駛離停靠區。
然而，鄭卻未駛離停靠區，反而下車一味指責郭，甚至語帶辱罵及加害生命的字眼，致郭心生畏懼及不甘自身權益受辱，向南門派出所報案。警方指出，已通知鄭到案說明，全案依妨害名譽及恐嚇等罪移送台南地檢署偵辦。
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